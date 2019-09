Basketball : In Wuppertal soll für TG Stürzelberg was zu holen sein

Dormagen Der erste Sieg der Vereinsgeschichte in der 2. Regionalliga hat dem Aufsteiger Lust auf mehr gemacht.

Der erste Sieg einer Basketball-Mannschaft der TG Stürzelberg in der 2. Regionalliga ist seit Samstag unter Dach und Fach. Beim Mitaufsteiger BG Aachen gelang den Jungs von Trainer Lukas Solf ein 66:61-Erfolg. Und genau in diesem Stil wollen die Dormagener am Samstag (Anpfiff 17.45 Uhr) weitermachen, wenn es in der Sporthalle der Gesamtschule Ronsdorf zum Duell mit Gastgeber Südwest Baskets Wuppertal kommt.

„Da ist für uns was drin“, sagt Solf und blickt dabei auch auf die bisherigen Arbeitsnachweise der Bergischen in dieser Saison. So unterlagen die Schützlinge von Trainer Sven Tomanek am ersten Spieltag der BG Aachen daheim mit 73:79. Nun weiß zwar auch Solf, dass gerade im Sport „Sieg-Niederlagen-Mathematik nicht immer funktioniert“, aber der Quervergleich verdeutlicht immerhin, dass die Stürzelberger auf jeden Fall mithalten können. Schließlich ist Wuppertal in dieser Liga etabliert. Beim Saisonvorbereitungsturnier in Hilden hatte Solf den Gegner auch persönlich unter die Lupe nehmen können. Er sah eine „sehr junge Truppe“, aus der einige Akteure hervorstechen. Aufgefallen sind dem Stürzelberger Coach zum Beispiel der Ukrainer Anton Zraychenko, der erfahrene Marokkaner Brahim Azzouz sowie Spielmacher Marco Lovric. Der Kroate erlitt gegen Aachen allerdings einen Trümmerbruch des Nasenbeins, ist inzwischen zwar operiert, fällt aber für mehrere Wochen aus. Er hatte eigentlich die vielen Talente führen sollen. Die TGS muss Timo Neubert (Hochzeit in Italien) und Björn Missbach (beruflich eingespannt) ersetzen, kann aber wieder auf Jo Lange, Christian Horn und Adrian Corley bauen.