2. Basketball-Bundesliga Tigers-Trainer Björn Weber bittet noch um etwas Geduld

Topform ist gegen die in der vergangenen Saison bis zum Schluss im Titelgeschäft tätigen AstroLadies vonnöten, auch wenn die überraschende 46:66-Pleite gegen Braunschweig gezeigt hat, dass das ohne die an der Wurfhand verletzte Jenny Strozyk – Bochum war nur zu acht angetreten – eine ganz andere Mannschaft ist. Auch die kanadische Centerin Keylyn Filewich (acht Punkte) hatte in dieser Partie eher unauffällig agiert. Für Qualität bürgen indes auch Julia Martin, Lisa Kullik, Ramona Tews und Sera Asuamah-Kofoh, die es bei den Tigers unter Trainerin Janina Pils bis in die Erste Liga (TV Saarlouis Royals) gebracht hatte. Weber: „Wir bereiten uns so vor, als würde Bochum mit der vollen Kapelle antreten.“