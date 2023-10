2. Basketball-Bundesliga Höhenflug der TG Neuss Tigers soll keine Eintagsfliege sein

Trotzdem ist er natürlich froh, dass er seit der Partie gegen Herne in Olivia Nash über ein solch dominante Spielerin verfügt. „Sie tut uns gut.“ Die Ankündigung Waffenschmieds, auf die US-Amerikanerin vorbereitet zu sein, nimmt der Neusser Coach gelassen, entspricht die Fokussierung auf eine Akteurin doch ohnehin nicht seiner Spielphilosophie. „Wir können es nur übers Kollektiv lösen. Es geht nur übers Team.“ Wie das im Idealfall in der Praxis aussieht, macht er am Beispiel von Greta Ohrmann fest: Die bei den Junior Tigers ausgebildete Scharfschützin kam am Dienstag von der Bank, setzte entschlossen ihre beiden Würfe aus dem Drei-Punkte-Land in den Korb und nahm wieder auf der Bank Platz. Besser kann man seinen Job als Rollenspielerin nicht erledigen.