Basketball-Aufstiegsrunde Neuss Tigers genießen das Hier und Jetzt in vollen Zügen

Vor dem Rückspiel am Samstag (Anpfiff 17.30 Uhr) in heimischer Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße hat sein für die TG Neuss zuständiger Kollege Björn Weber bei seinem Team indes schon noch Steigerungspotenzial ausgemacht. „Klar, die 37 Punkte von Liv sind schon krass“, räumt er mit Blick auf den überragenden Auftritt von US-Girl Olivia Nash in Mainz ein. „Aber wenn du sie im 1:1 nicht vernünftig verteidigst, bestraft sie das eben.“ Doch obwohl die Tigers in diesem Match satte 90 Punkte erzielten, habe es, so der Coach weiter, auch noch Spielerinnen wie Iva Banozic (sechs Punkte) und Inga Krings (0) gegeben, „die in der Offensive total unter ihren Möglichkeiten geblieben sind.“