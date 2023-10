Basketball-Regionalliga Härter geht’s für die Elephants Grevenbroich nicht

Was die Miners, mit dem von 2001 bis 2007 in Grevenbroich als Trainer unter Vertrag stehenden Raphael Wilder in der Sportlichen Leitung, so drauf haben, erfuhren die Elephants Ende September in der zweiten Runde des WBV-Pokals. Obwohl seine Schützlinge beim 89:101 eine sehr gute Figur machten, gibt Pfüller sich keinen Illusionen hin. „Von Essen sind wir ganz weit weg. Wir sammeln Punkte gegen den Abstieg, und wenn wir davon genug haben, schauen wir mal auf die Play-offs.“ Die Gäste waren in der vergangenen Spielzeit im Aufstiegsrennen zur ProB an Ibbenbüren gescheitert. Unschlagbar sind die Mannen von Trainer Lars Wendt auch in diesem Jahr nicht, wie die 66:68-Pleite bei den Hertener Löwen beweist.