Basketball : Gymnasium Jüchen setzt seine Erfolgsgeschichte fort

Das erfolgreiche Basketball-Team des Gymnasiums Jüchen: Zekiye Ayaz, Nele Glindemann, Johanna Hensen, Alia Schön, Hazal Sulaksu, Emma von Hagen und Lina Wermann mit Lehrer Martin Meyer. Foto: Martin Meyer

Jüchen Die Basketballerinnen am Gymnasium Jüchen sicherten sich in souveräner Manier den Bezirkstitel und spielen nun am 15. Februar in Duisburg ums Ticket fürs Finale in Berlin.

(sit) Es ist fast schon Routine. Bereits zum vierten Mal in seiner erst seit 1999 fortgeschriebenen Geschichte schickt das Gymnasium Jüchen eines seiner Sportteams als Bezirksmeister zum Endausscheid. In der Kategorie WK II brachten die Basketballerinnen Zekiye Ayaz, Nele Glindemann, Johanna Hensen, Alia Schön, Hazal Sulaksu, Emma von Hagen und Lina Wermann zwei überzeugende Siege aufs Board.

Ins am Ende mit 32:5 gewonnene Duell mit der Auswahl des Konrad-Heresbach-Gymnasiums Mettmann starteten die Mädels aus Jüchen mit einem 6:0-Lauf. Damit war der Drops eigentlich schon gelutscht. Lina Wermann avancierte mit zehn Punkten zur Topscorerin, Hazal Sulaksu (8) sowie Zekiye Ayaz und Johanna Hensen (je 6) machten es deutlich, den Schlusspunkt setzte Emma von Hagen mit einem Treffer aus der Halbdistanz. Auch beim 30:21-Sieg über das Albert-Einstein-Gymnasium Duisburg war Wermann (10 Punkte) nicht zu stoppen. An der Produktion beteiligt waren mit ihren Körben außerdem: Sulaksu, Glindemann (je 8), Ayaz (2) und Hensen (2).