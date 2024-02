Zweite Basketball-Bundesliga Großer Kampf der Tigers in Herne bleibt unbelohnt

So ist Basketball: In der vergangenen Woche hatte Zweitligist TG Neuss gegen Grünberg im mit 26:12 gewonnenen ersten Viertel den Grundstein zum 77:64-Erfolg gelegt, sieben Tage lief es genau andersherum, stellte Trainer Björn Weber nach dem bei den Metropol Ladies Herne/Recklinghausen in der Verlängerung mit 75:77 verlorenen Spiel leicht verärgert fest: „Es lag am ersten Viertel. Come on, da kriegen wir 33 Punkte! Das ist viel zu viel.“