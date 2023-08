Basketball-Regionalliga Geballte Power aus London für die NEW‘ Elephants

Dass der bald 32-Jährige von den RheinStars Köln (Pro B) den Weg nach Grevenbroich gefunden hat, ist zum einen den nach wie vor guten Verbindungen Pfüllers in die Domstadt zu verdanken, zum anderen aber auch ein Schulbeispiel für perfektes Timing. Nach seinen Trips als Baskeball-Profi durch ganz Europa ist der in West-London geborene Brite und eingefleischte Fan des englischen Fußballklubs Arsenal London aus der englischen Premier League seit kurzem Vater und in Köln sesshaft geworden. Hier liegt zukünftig also sein Lebensmittelpunkt – auch beruflich. „Er hat seinen Fokus verändert, tingelt nicht mehr durch die Welt“, bestätigt Pfüller, der mit den Elephants in der glücklichen Lage ist, ein für diesen Abschnitt maßgeschneidertes Paket anzubieten.