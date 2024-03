2. Basketball-Bundesliga Gala macht Lust auf die Play-offs

Dass die zuvor in der zweiten französischen Profiliga tätige Dakarerin nicht alleine für den außergewöhnlichen Aufschwung beim zwischenzeitlich abgehängten Schlusslicht verantwortlich war, stellte die Partie gegen Bochum noch einmal eindrucksvoll unter Beweis. Alle neun eingesetzten Spielerinnen trafen, gleich sieben stießen dabei in zweistellige Punkteregionen vor. „Die Mannschaft steht jetzt genau da, wo wie sie hinhaben wollten“, resümierte Trainer Björn Weber sichtlich aufgeräumt. „Darauf haben wir die gesamte Saison hingearbeitet.“ Dabei hatte der Tabellendritte aus Bochum, der die Tigers im Hinspiel noch mit 38 Zählern Differenz aus der Halle gefegt hatte, ausgesprochen stürmisch begonnen. Mit drei erfolgreichen Würfen von jenseits der Drei-Punkte-Linie schossen Julia Martin (2) und Ramona Tews die Gäste bis zur dritten Minute auf 9:2 nach vorne. Doch nur knapp vier Minuten später gingen die Neusserinnen mit zwei Freiwürfen von Iva Banozic, die im Aufbau ihr mit Abstand bestes Spiel in dieser Saison ablieferte, das erste Mal in Führung (12:11) – und gaben diesen auch nie mehr ab.