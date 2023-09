Basketball-Regionalliga Auch für die Elephants sollen aller guten Dinge drei sein

Das belegt alleine schon der Blick auf die bisherigen Ergebnisse: Während der am vergangenen Wochenende spielfreie Aufsteiger aus Grevenbroich seine Auftaktspiele gegen Hamm (61:56) und Herten (89:86) gewann, gingen die Bonner dreimal leer aus. Und in der Vorbereitung verprügelten die Elephants die Schützlinge von Trainer Marko Zarkovic förmlich, lagen nach dem ersten Viertel mit sage und schreibe 41:13 vorne. Doch Pfüller traut dem Braten nicht so recht. Denn inzwischen hat in Bonn Mychael Paulo die Planstelle des US-Amerikaners Beau Santistevan übernommen. Der 1,93 Meter große Kanadier mit portugiesischem Pass legte in seinen bislang zwei Einsätzen im Schnitt 22,5 Punkte auf. Der Este Eke Rüütel (18 Punkte im Schnitt) stand schon im Kader, wird nun indes vom Letten Davids Grinbergs unterstützt.