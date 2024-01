2. Basketball-Bundesliga „Jedes Spiel ist für uns wie ein Endspiel“

Von einer Auswärtsphobie mag Weber nicht sprechen, führt stattdessen erklärend an: „Wir waren auswärts auch noch nie vollzählig.“ Gegen den Spitzenreiter, der zuvor saisonübergreifend 16 Mal in Folge nicht verloren hatte, waren endlich mal alle Spielerinnen an Bord gewesen. Zudem erwies sich Mathilde Diop bereits in ihrem zweiten Einsatz für die Tigers als die erhoffte Verstärkung. Genau darum geht der Coach voller Zuversicht ins Spiel beim Aufsteiger: „In Bielefeld ist ein Sieg drin, aber nur, wenn wir so eine Leistung bringen wie gegen Rotenburg.“ Das Hinspiel ging ohne Inga Krings und Kim Franze sowie mit einer noch angeschlagenen Marija Ilic recht ärgerlich mit 57:62 verloren. Schon da erkannte Weber: „Die sind super kompakt, stehen als Team zusammen.“ Hauptverantwortlich für die bislang so starke Saison der auf Rang drei geführten Lady Dolphins sind sicherlich Melina Knopp (11,3 Punkte im Schnitt), Larissa Ellermann (12,2) und Emily Enochs (10,3), doch in Neuss hatten vor allem Marnie Falkowski (13 Punkte), Esther Borchers (12) und Kristin Willms (10) jede Menge Schaden angerichtet. Die Tigers täten also gut daran, sich nicht ausschließlich auf die vermeintlichen Schlüsselspielerinnen zu konzentrieren.