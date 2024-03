Basketball-Regionalliga Nach der Saison ist für die Elephants vor der Saison

„Leider sind wir nicht in die Play-offs gekommen“, stellte Al-Abed, der fünf Spieltage vor Schluss für den familiär gebundenen Ken Pfüller vom Co- zum Cheftrainer befördert worden war, nüchtern fest, hielt jedoch fest: „Wir sind noch in der Liga.“ Und in der wollen die Schlossstädter in ihrem dann zweiten Jahr nach der Rückkehr ins Oberhaus des Westdeutschen Basketball-Verbandes (WBV) das bewerkstelligen, was ihnen in dieser Spielzeit als Aufsteiger noch verwehrt geblieben ist: ein Platz unter den ersten Acht.