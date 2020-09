basketball : Ex-Elephant macht Itzehoe Eagles froh

Grevenbroich Marko Boksic hat seinen Vertrag in der Pro B um eine Saison verlängert.

Mit zwei deutlichen Siegen sind die Regionalliga-Basketballer der NEW’ Elephants in die Vorbereitung gestartet: Zunächst gewannen die Schützlinge von Trainer Ken Pfüller bei der in der 2. Regionalliga spielenden SG Südwest Baskets Wuppertal mit 102:66, dann bezwangen Moritz Krume, Marc Rass & Co. den Oberligisten Hilden 96ers mit 120:58. Derweil sorgt ein ehemaliger Grevenbroicher im Norden für gute Laune: Marko Boksic, nach der Saison 2018/2019 als „MVP“ der Elephants zu den Itzehoe Eagles gewechselt, hat seinen Vertrag beim Pro B-Ligisten um ein Jahr verlängert. Eine Entscheidung, die seinen Coach Patrick Elzie superfroh macht, habe der 26-jährige Kroaten als zweitbester Scorer mit 12,8 Punkten im Schnitt doch eine sehr wichtige Rolle auf dem Weg zum Titel gespielt: „Die Statistiken sprechen für sich.“ Der 2,03-Meter-Mann sei ein guter Werfer, könne aber auch am Korb agieren und verteidige zudem sehr stark: „Er bringt das ganze Paket mit für modernen Basketball.“ -sit