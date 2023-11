2. Basketball-Bundesliga Es wird nicht leichter für die Tigers am Tabellenende

Dass sich diese wahrlich verheerende Bilanz bis zur Weihnachtspause noch ein wenig aufhübschen lässt, ist eher unwahrscheinlich. Trainer Björn Weber schließt ein Erfolgserlebnis natürlich nicht aus, „und das brauchen wir dringend“, mag indes nichts versprechen. „Es ist halt schwer.“ Am Samstag (Anpfiff 17.30 Uhr) stellt sich in Eintracht Braunschweig ein Kontrahent in der Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße vor, der mit nur zwei Punkten mehr auf dem Punkt als das Schlusslicht selbst in der Bredouille steckt. Und danach wird es erst richtig hart: Am 9. Dezember geht’s zum Spitzenreiter BG 89 AVIDES Hurricanes. Der pflügt bislang durch die Liga, fertigte gleich am ersten Spieltag den inzwischen auf Rang zwei vorgerückten Neuling BBC Osnabrück mit 98:54 ab und machte auch mit den Verfolgern ChemCats Chemnitz (70:33) sowie TuS Lichterfelde (67:54) kurzen Prozess.