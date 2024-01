Basketball Erster Sieg seit Monaten für die TG Stürzelberg

Es ist vollbracht: Nach dem 76:66-Heimsieg am dritten Spieltag der Zweiten Regionalliga über den ETB SW Essen II hatten die Basketballer der TG Stürzelberg acht Mal in Folge verloren. Doch am zweiten Spieltag der Rückrunde setzte sich das Schlusslicht mit 65:54 (Halbzeit 33:25) gegen den TuS Hilden durch.