Basketball : Erkältungswelle hat auch die TG Neuss Tigers fest im Griff

Viel Arbeit mit seiner angeschlagenen Mannschaft dürfte TG-Trainer Rufin Kendall (r.) am Sonntag in Grünberg haben. Foto: Woitschützke Foto: Andreas Woitschuetzke

Neuss Mit welcher Mannschaft er am Sonntag in Grünberg auflaufen kann, ist für TG-Coach Runfin Kendall noch ein Rätsel. Auch die Trainingswoche war alles andere als optimal.

Unter der Woche glaubte Rufin Kendall sich im falschen Film. Die Erkältungswelle hat seine Basketballerinnen so heftig erwischt, dass der Coach des Zweitligisten TG Neuss Tigers seinen Trainingsplan zwischenzeitlich sogar einpacken konnte. „Ich musste improvisieren, mich an die Gegebenheiten anpassen.“ Noch am Freitag hatte er absolut keinen Schimmer, auf wen er am Sonntag (Anpfiff 16.30 Uhr) in der Sporthalle der Theo-Koch-Schule gegen die Bender Baskets Grünberg tatsächlich bauen kann. Er stellt jedoch klar: „Wir bekommen eine Mannschaft zusammen.“

Ob die dann im Vollbesitz ihrer Kräfte ist, ist indes ungewiss. So plagt sich Aufbauspielerin Maria Aftzi mit einer bei der 46:63-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Braunschweig erlittenen Blessur am Oberschenkel herum. Die Griechin muss aber auf jeden Fall ran, denn diesmal gibt es keine Hilfe aus der WNBL-Mannschaft. Jule Schillings und Johanna Huppertz spielen mit den Junior Tigers am Sonntag (13 Uhr, Elmar-Frings-Sporthalle) in der U18-Bundesliga gegen die BasketsGirls Ruhr Bochum/Hagen. Auch Jana Meyer (Mittelfingerbruch an der Wurfhand) kann nicht auflaufen. Dabei wäre ihre Erfahrung gegen Grünberg, dessen Status als Leistungsstützpunkt für den weiblichen Nachwuchs der Deutsche Basketball-Bund (DBB) gerade erst bis Juni 2023 bestätigt hat, besonders wichtig gewesen. Trotz ihrer Jugend kennt Kendall die Mittelhessinnen als „routinierte und sehr unangenehme Truppe. Obwohl erst 16, 17 oder 18 Jahre alt, sind die Spielerinnen schon ziemlich abgezockt und treten auf, als wären sie schon seit Jahren in der 2. Liga. Der Vorteil liegt bei Grünberg.“