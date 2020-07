Basketball : Elephants verpflichten Talent aus 2. Regionalliga

Neu in der Schlossstadt: Tim Elkenhans. Foto: Elephants

Grevenbroich Aachener Tim Elkenhans will in der Schlossstadt Sprung in die Regionalliga schaffen.

