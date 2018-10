Basketball: Elephants verlieren Topspiel gegen Giants

Basketball : „Millionentruppe“ erdrückt Elephants

Da kapituliert auch Düsseldorfs „Verteidigungsminister“ Lennart Weichsel (l.): Der für Grevenbroich tätige Bulgare Milen Zahariev war vor 700 Zuschauern im „Elephants-Dome“ mit 23 Punkten Topscorer der Partie. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Die kurz vor dem Match personell noch mal verstärkten Giants Düsseldorf setzen sich im extrem intensiv geführten Spitzenspiel der Basketball-Regionalliga Nord vor rund 700 Zuschauern am Ende mit 80:71 gegen Grevenbroich durch.

Wie sehr drängt es die ART Giants Düsseldorf in die Zweite Bundesliga (Pro B)? So sehr, dass der ungeschlagene Tabellenführer vor dem Topspiel der Basketball-Regionalliga Nord seinen eh schon überqualifizierten Kader noch mal mit zwei Profis verstärkte: Jonathan Mesghna verdiente seine Brötchen zuletzt bei den Artland Dragons (Pro A), EU-Import Jamal Smith stand bis zur vergangenen Woche bei den VfL Astrostars Bochum (Pro B) unter Vertrag. Dafür blieb der Tscheche Lukas Bazant zu Hause. Und, oh Wunder, die „Millionentruppe“ aus der Landeshauptstadt kämpfte die Grevenbroicher vor rund 700 Zuschauern mit 80:71 (Halbzeit 34:37) nieder.

Dass sich sein Job an der Bank aufgrund dieser individuellen Qualität mehr oder weniger darauf beschränkte, die Vorgaben der „Local-Player-Regel“ einzuhalten, nach der in dieser Saison zu jedem Zeitpunkt mindestens zwei Spieler auf dem Feld stehen müssen, die in der Jugend zwei Jahre für einen deutschen Verein am Ball gewesen sind, konnte Giants-Trainer Jonas Jönke darum ebenso egal sein wie das überschaubare spielerische Niveau der immerhin intensiv geführten Partie. „Das interessiert mich heute überhaupt nicht“, stellte er mit einem erleichterten Lächeln fest. Verständlich. Nicht auszudenken, wenn die Sache mit der Rückkehr in den professionellen Basketball im feinen Düsseldorf schon wieder schiefgeht ...

Info NEW’ Elephants – Giants Düsseldorf 71:80 (37:34) Grevenbroich: Carter (6), Nedzinskas (11/1), Boldt, Jördell (15), Sadek (3), Janoschek (4), Zahariev (23/2), Markert (6/1), Boksic (3) Düsseldorf: Cooper (15/3), Mesghna (2), Galvez-Braatz (10/2), Smith (6), Weichsel (4), Krvavac, Reminas (7/2), Zvinklys (13), Agyapong (12), Kehr (4), Giddens (7) Zuschauer: 700

Viertel: 19:17, 18;17, 23:28, 11:18

In der Schlossstadt hätten die Giganten auch scheitern können, denn 3:16 Minuten vor Schluss waren die Hausherren nach einem Drei-Punkte-Spiel (Korb plus Freiwurf) des überragenden Milen Zahariev zum 71:74 noch voll im Spiel. Mit nur noch 1:28 Minute auf der Uhr nahm sich Vytautas Nedzinskas von jenseits der Drei-Punkte-Linie den Wurf zum Ausgleich, setzte den Ball aber an den Ring. Im Gegenzug erhöhte Smith für die Giants auf 76:71, den Rest erledigten Mesghna (2/2) und De’Shaun Cooper (2/2) von der Freiwurflinie. Den Unterschied zwischen den beiden Teams lässt sich am Personal festmachen: Die schlichtweg unfassbar tief besetzten Gäste vermögen locker zu verkraften, wenn ansonsten zuverlässige Scharfschützen wie Mindaugas Reminas (nur sieben Punkte) mal einen Off-Tag erwischen oder US-Profi De’Shaun Cooper aus Hälfte eins mit null Punkten herausgeht. Der nur 1,73 Meter große Mann aus Missouri drehte dafür nach dem Seitenwechsel auf, erzielte noch 15 Punkte und drückte bei fünf Versuchen dreimal erfolgreich aus der Distanz ab. „Dabei hatte ich in der Kabine ausdrücklich vor ihm gewarnt“, sagte Oehmen. „Das war doch klar!“



Gut waren bei den Elephants neben Milen Zahariev (23 Punkte, sechs Rebounds) eigentlich nur Center Lennart Jördell (15) und mit Abstrichen Spielmacher Farid Sadek (12 Assists, 9 Rebounds). Grund zur Sorge gibt dagegen Chris Carter. Der Amerikaner, Nachfolger des bereits vor der ersten Partie nach Hause geschickten Justin Blanks, wirkte in seinem zweiten Spiel für Grevenbroich wie ein Fremdkörper, überzeugte nur mit perfekter Freiwurfquote (4/4). „Er ist ein Außenseiter im Team“, bestätigte Oehmen, der mit dem 26-Jährigen direkt nach der Partie ein ernstes Gespräch führte. Auch seine Körpersprache zeugt nicht unbedingt von Selbstbewusstsein. Auf der Bank nahm er den äußersten Platz ein. Dass bewährte Regionalliga-Recken wie Basti Becker und Gideon Schwich gar nicht zum Einsatz kamen, birgt ebenfalls Konfliktpotenzial. Da wartet noch viel Arbeit auf den jungen Trainer Simon Bennett, der mit Blick auf die Schiedsrichter Thomas Pohl und Michael Burkard abschließend anmerkte: „Hätten die auch im letzten Viertel ihre Linie beibehalten, wäre es zum Schluss vielleicht auf den letzten Wurf angekommen. Aber am Ende haben die bei den Giants ja gar nichts mehr abgepfiffen.“