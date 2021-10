Basketball : Elephants funktionieren nicht als Team

Grevenbroich Im Nachholspiel hielten die Grevenbroicher vor allem mit Einzelaktionen dagegen, verloren beim SV Hagen-Haspe am Ende jedoch wieder deutlich mit 80:101.

Fünftes Spiel, fünfte Niederlage – auch im Nachholspiel beim SV Hagen-Haspe vermochte Basketball-Regionalligist NEW’ Elephants seine schwarze Serie nicht zu durchbrechen. Nach der 80:101-Pleite (Halbzeit 41:53) am Montagabend bleiben die Grevenbroicher auf dem letzten Tabellenplatz. Schlimmer noch als das: Besserung ist nicht in Sicht. Und das frustriert Trainer Ken Pfüller allmählich: „In dieser Woche können wir immerhin einmal mit zehn Mann trainieren – und wir spielen ja am Samstag nur gegen den Aufstiegsfavoriten Ibbenbüren.“ Weil er im Moment nicht daran glauben kann, dass die Mannschaft in dieser Zusammensetzung die Wende zum Guten schafft, will er nun das Gespräch mit dem Vorstand suchen: „Wir müssen alles in Frage stellen und prüfen, ob nicht eine Möglichkeit besteht, personell noch irgendwas zu machen, damit wir im Training endlich mal vernünftig arbeiten können.“