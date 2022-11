Basketball : Elephants schielen nach Köln und Stürzelberg hofft

Moses Kazembola ist leicht angeschlagen, kann aber für die Elephants auflaufen. Foto: Michael Ritters

Rhein-Kreis Die Elephants Grevenbroich bekommen es am Samstag vor heimischem Publikum mit Leichlingen zu tun. Die TG Stürzelberg tritt in Sechtem an.

(sit) Wenn es normal läuft, sollten die Basketballer der NEW Elephants am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Gustorf) im Heimspiel gegen den noch punktlosen Leichlinger TV keine Probleme bekommen, ihre Tabellenführer in der 2. Regionalliga mit dem sechsten Sieg im sechsten Saisonspiel zu verteidigen. Trotzdem stellt Trainer Ken Pfüller, dessen Team bis auf Marc Rass komplett ist, pflichtschuldigst fest: „Wir werden konzentriert zur Sache gehen.“ Gleichzeitig gibt er jedoch zu, mit einem Auge auf die Partie der ebenfalls noch ungeschlagenen RheinStars Köln II gegen den vor der Saison eigentlich als größten Konkurrenten im Aufstiegskampf ausgemachten Vorjahresmeister TG Düsseldorf zu schielen. Deutlich mehr gefordert werden dürften die Grevenbroicher dann am 19. November, wenn in der zweiten Runde des WBV-Pokals der Regionalligist TVO Biggesee in der Schlossstadt vorstellig wird.