2. Basketball-Regionalliga : Elephants marschieren, Stürzelberg geht am Stock

Rhein-Kreis Das Verletzungspech hat die Basketballer der TG Stürzelberg weiterhin fest im Griff. Dagegen ist Grevenbroich auch nach sechs Spielen noch ohne Niederlage.

Philipp Schnelle steht mit beiden Beinen im Leben, aber so ganz allmählich glaubt der Trainer der in der 2. Regionalliga spielenden Basketballer aus Stürzelberg böse Mächte am Werk. Denn auch bei der 57:70-Niederlage (Halbzeit 26:30) in Sechtem ergoss sich das Verletzungspech gleich Kübelweise über seinem Team: Schon beim Aufwärmen verabschiedete sich der enorm wertvolle Adrian Corley mit Fieber und Kreisproblemen, kurz nach Spielbeginn bekam der kaum zu ersetzende Sven Schermeng einen Schlag auf die Wade und agierte fortan „nur noch bei 65 bis 70 Prozent“, erklärte Schnelle. Der gerade erst genesene Lars Terlecki war natürlich noch längst nicht bei 100 Prozent, Matthias Brüggemann, Timo Neubert und Tom Bokuku fehlten ganz. So lange die Kräfte reichten, spielten die Gäste auf Augenhöhe (11:13/10.), hätten den Gegner bei besseren Quoten von der Freiwurflinie und aus der Distanz sogar durchaus in Bedrängnis bringen können. „Aber personell derartig geschwächt, kannst du in Sechtem nicht gewinnen“, stellte der Coach fest. Aufgrund der Not sagte er das für Samstag angesetzte Spiel der zweiten Runde im WBV-Pokal bei der SG Telgte-Wolbeck Baskets (2. Regio) ab. „Für uns geht es jetzt einfach darum, überhaupt spielfähig zu bleiben.“