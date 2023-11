Basketball-Regionalliga Vom Tabellenführer zum Aufsteiger nach Grevenbroich

Bei Münsters Zweitvertretung steht in Andrej König sogar noch ein Akteur im Kader, der mit der inzwischen in der 2. Liga (Pro A) spielenden Ersten Mannschaft legendäre Auftritte vor mehr als 1000 Zuschauern am Torfstecherweg in Gustorf hatte. Der 36-Jährige ist mit 18,4 Punkten im Schnitt Topscorer der ansonsten blutjungen Truppe. Die, obwohl ohne Imports im Einsatz, war extrem stark in die Saison gestartet, musste zuletzt aber Lehrgeld zahlen und kam am Samstag bei den ETB Miners mit 70:131 unter die Räder. Pfüller vermutet: „Zu Saisonbeginn haben viele Teams Spiele gewonnen, die als Mannschaft schon eingespielt waren. Davon hat auch Münster profitiert. Jetzt aber haben sich Mannschaften wie Herten, Deutz oder auch Hamm gefunden – und dann wird es für eine so junge Mannschaft wie Münster halt schwer, auch wenn sie disziplinierten Team-Basketball zeigt.“