Basketball-Regionalliga Elephants verlieren in Bonn Spiel und Fabian Berens

Im Gegensatz zu den Elephants, die Adenekan am Korb zu selten in Schussposition zu bringen vermochten (nur 2/3 Würfe in 20:14 Minuten auf dem Feld), stachen die Asse der Baskets: Mychael Paulo markierte 31 Punkte, Eke Rüütel 21 und Mamadou Diallo 13 (3/5 Dreier) – dazu der unerwartet hohe Output von Aaron Isah (18 Punkte/12 Rebounds) und Bucur. Bei den Grevenbroichern blieb diesmal auch der zuletzt so starke Ogechi Nebo (8) blass. Pfüller fügte sich ohne zu murren in die Niederlage, verband sie sogar mit einem Lob an seinen Trainerkollegen Marko Zarkovic: „Er hat gut gecoacht.“ Weiter geht es für die Elephants schon am Mittwoch. Dann wartet in der zweiten Runde des WBV-Pokals Liga-Konkurrent ETB Miners, der am Samstag in Herten ebenfalls seine erste Saisonniederlage einstecken musste (66:68). Anpfiff in der Sporthalle Am Hallo in Essen ist um 19.30 Uhr.