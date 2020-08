Basketball : Elephants tauschen US-Profi aus

Grevenbroich Basketball-Regionalligist holt für Wonder Smith kurzerhand John Murry zurück.

Das hat bei den NEW’ Elephants mittlerweile schon fast Tradition. Noch vor der Saison tauscht der Basketbal-Regionalligist seinen US-Profi aus – auch unter dem neuen Coach Ken Pfüller. Weil der wegen Corona ohnehin in den USA festsitzende Wonder Smith keinen gültigen Reisepass vorweisen kann, trat Plan B in Kraft: Pfüller aktivierte John Murry. Den hatte der Sportliche Leiter Hartmut Oehmen bereits vor einem Jahr nach Grevenbroich gelotst. Als er den im Vorfeld mit großen Vorschusslorbeeren bedachten Amerikaner jedoch am Düsseldorfer Flughafen abholte, wähnte sich der TV-erfahrene Manager in einer Folge der Unterhaltungssendung „Verstehen Sie Spaß?“ Denn sein damals 24 Jahre alter Schützling saß in einem vom Servicepersonal geschobenen Rollstuhl. Er sei im Abschlusstraining umgeknickt, zum Saisonstart aber definitiv fit, teilte der in Indianapolis geborene Scharfschütze mit. Letztlich machte Murry, dessen Blessur sich als Mittelfußbruch entpuppte, kein Spiel für die Elephants – und noch im Herbst war er wieder zurück in den Staaten.