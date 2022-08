Basketball : Elephants stellen sich komplett neu auf

Der nach seiner Knieoperation aufs Feld zurückgekehrte Marc Rass ist einer der wenigen Spieler, die den Elephants nach dem Abstieg die Treue gehalten haben. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Nach dem Abstieg in die 2. Regionalliga, zuletzt vor mehr als zwei Jahrzehnten die sportliche Heimat der Elephants, hat Trainer Ken Pfüller fast bei null angefangen. Trotzdem ist der Aufstieg das erklärte Ziel der Grevenbroicher Korbjäger.

Wenn die NEW‘ Elephants am 1. Oktober zum ersten Heimspiel der Saison gegen Rote Erde Schwelm antreten, dürfte sich selbst das Stammpublikum am Torfstecherweg in Gustorf verwundert die Augen reiben. Denn nach dem so schmerzlichen Abstieg in die 2. Regionalliga ist bei den Basketballern aus der Schlossstadt kein Stein auf dem anderen geblieben.

Im Kader von Coach Ken Pfüller, der auch nach zwei unfassbar unglücklichen Jahren von Grevenbroich noch nicht die Nase voll hat, sind gerade einmal drei Spieler aus der vergangenen Spielzeit geblieben: Marc Rass ist trotz seiner fast als Totalschaden diagnostizierten Knieverletzung schon wieder putzmunter und auch mit fast 35 Jahren eine echte Waffe. Pfüller: „Er weiß, wo er sich hinzustellen hat – und dann wirft er halt. Er hat in der Regionalliga mit 18 Pukten im Schnitt geliefert und das wird er auch in der 2. Regio tun.“ David Markert ist nach seiner Hüft-Operation ebenfalls zurück und im Aufbau ein Garant für Stabilität. Der im Vorjahr erst spät aus Schwelm gekommene Joel Lukeba hatte nur noch vier recht unauffällige Spiele für die Elephants gemacht, brennt also darauf, seine wahre Klasse zu zeigen.

Info Zwei Teams aus Rhein-Kreis in 2. Regionalliga Die Teams der 2. Regionalliga (1) TG Düsseldorf Leichlinger TV Barmer TV SG Sechtem RE Baskets Schwelm BG Kamp-Lintfort Südwest Baskets Wuppertal NEW‘ Elephants Grevenbroich RheinStars Köln II SG Bergische Löwen TG Stürzelberg TuS Hilden Der erste Spieltag 24. September: Südwest Baskets Wuppertal - NEW‘ Elephants Grevenbroich, 20 Uhr 25. September: TG Stürzelberg - TuS Hilden, 16 Uhr Der zweite Spieltag 1. Oktober NEW Elephants Grevenbroich - RE Baskets Schwelm, 19.30 Uhr, Leichlinger TV - TG Stürzelberg, 19.30 Uhr

Verlassen haben die Mannschaft John Murry (ART Giants Düsseldorf/Pro A), Dzemal Selimovic (ETB Miners/Regionalliga), Alejandro Vergara, Tim Elkenhans (Trainingsspieler bei ART Giants Düsseldorf/Pro A), Thabiso Mkwanazi, Julian Mihaly, Anton Zraychenko (Umzug nach Bielefeld), Dino Berberistanin und Bastian Becker (Karrierende). Entsprechend aktiv war Pfüller darum auf dem Transfermarkt und hat Spieler an die Erft geholt, „mit denen wir aufsteigen können, die aber nächstes Jahr auch in der 1. Regio für uns spielen sollen.“



● Casey Carpinello Der 1,90 Meter große US-Guard aus Boca Raton in Florida lief zuletzt für Lazio Basket in der italienischen Serie C auf, zog sich dabei aber eine Verletzung zu. Der 25-Jährige soll sich in Grevenbroich gemeinsam mit David Markert um den Aufbau kümmern, ist aber auch als Schütze auf der zweiten Guard-Position zu gebrauchen. Pfüller hofft, den „ganz sympathischen Jungen“ aufgrund seiner italienischen Wurzeln demnächst als EU-Spieler einsetzen zu können.



● Moses Kazembola Von dem in der vergangenen Saison bei den ETB Miners Essen (Regionalliga) unter Vertrag stehenden 23 Jahre alten Topathleten mit den langen Armen verspricht sich sein neuer Coach „unheimlich viel, wenn man was spielt, was sein Ding ist. Für unsere Spielweise, mit Full-court press und Fastbreaks, ist er perfekt.



● Fabian Behrens Kommt aus der Oberliga (Mettmann) wohnt aber in Düsseldorf, wo er auch schon in die 1. und 2. Regionalliga hineingeschnuppert hat. Wie Moses Kazembola hat Pfüller den „sehr guten Verteidiger“ bereits in der Jugend gecoacht, weiß daher: „Er kann richtig gut werfen.“