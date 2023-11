Basketball-Regionalliga Elephants Grevenbroich sind zurück in der Erfolgsspur

In der Hinrunde stehen noch zwei Partien aus: Am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) geht es zum etwas aus dem Tritt geratenen UBC Münster II, der am Wochenende beim 70:131 (!) gegen die ETB Miners sein ganz persönliches Waterloo erlebte. Der Tabellenführer wiederum ist am Montag, den 27. November (20.30 Uhr) zu Gast am Torfstecherweg in Gustorf. Das Duell mit den Essenern hätte eigentlich bereits am 8. Oktober steigen sollen, musste indes abgesagt werden, weil beim Warmmachen ausgerechnet der seit 2022 in Diensten der Miners stehende Ex-Grevenbroicher Dzemal Selimovic die Korbanlage irreparabel beschädigt hatte.