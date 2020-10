Basketball : Elephants sind jetzt Tabellenführer

Grevenbroich In Bonn gelingt dem Basketball-Regionalligisten der vierte Sieg im vierten Spiel.

Doch wie schon in den vorangegangenen Auftritten bereiteten die Elephants ihrem Trainer Ken Pfüller ein Wechselbad der Gefühle. Nach dem bärenstarken und mit 30:11 gewonnenen zweiten Viertel hatte der 44-Jährige schon so etwas geahnt. In der Kabine beschwor er seine Schützlinge zur Halbzeit förmlich, ja aufzupassen, das Niveau weiter hochzuhalten. Doch der Appell „ging zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus“, haderte er. Prompt machten die von US-Profi Jeremy Lewis (26 Punkte) angeführten Gastgeber die eigentlich schon entschiedene Partie noch mal auf, lagen nach einem 13:0-Lauf plötzlich nur noch mit 58:65 (29.) zurück. „Unser drittes Viertel war ganz schlecht“, bestätigte Pfüller. Da machte sich das Fehlen des auf das Ergebnis seines Corona-Tests wartenden Dzemal Selimovic besonders stark bemerkbar. Ohne den 2,05 Meter großen Center fehlte unter den Körben ein Gegengewicht zu Bonns Aaron Isah, der mit perfekter Quote aus dem Feld (6/6 Würfe) prompt 16 Punkte auflegte. „Das hat uns weh getan“, räumte Pfüller ein. Allerdings behagte ihm in dieser Phase auch die Vorstellung seiner Mannschaft nicht. „Bonn hatte ein Lauf, aber wir sind in der Verteidigung nicht gut rotiert und im Angriff fielen die Würfe nicht mehr.“