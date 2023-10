Basketball-Regionalliga NEW‘ Elephants setzten ein dickes Ausrufezeichen

Schon beim Seitenwechsel lagen sie, unterstützt von einer eigenen 12:0-Serie im zweiten Viertel auf 37:30, mit 44:38 vorne. Das brachte Pfüller zu dem Schluss: „Wenn wir so weiterspielen, gewinnen wir hier mit 15 Punkten Unterschied.“ Dummerweise taten seine Schützlinge genau das nicht. „Wir sind irgendwie in jedes Viertel schlecht gestartet“, monierte er. Und das führte dazu, dass die ohne den an Corona erkrankt Marc Müller, dafür aber wieder mit dem aus Berlin zurückgekehrten Jonathan Broer angetretenen Gastgeber mit einem 60:61-Rückstand ins letzte Viertel gingen. Der in der Schlossstadt aufgewachsene Manuel Bojang traf für Wulfen kurz darauf sogar zum 67:62 (34.), ehe die Elephants abermals zurückschlugen: Mit Dreien von Tim Elkenhans (2), der in dieser Phase acht Punkte markierte, und Jonathan Coles setzten sie sich bis zur 37. Minute ihrerseits wieder etwas ab (75:69), beim Spielstand von 79:76 (39.) half es zudem, dass den Wulfenern Gabriel Jung (2/0) und Tarik Jakupovic (2/1) an der Freiwurflinie das Händchen zitterte. Mehr als den Dreier von Nils Strubich zum 80:84 hatten die Gäste den Grevenbroichern, für die in der letzten Minute Brian Dawson (3 Punkte), Elkenhans, Shore Adenekan und Coles trafen, nicht mehr entgegenzusetzen.