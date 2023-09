Basketball-Regionalliga Auf den Schock folgt Freude bei den Elephants Grevenbroich

Weil aber auch die Gäste im Angriff nur wenig zustande brachten – das dritte Viertel ging mit 10:8 (!) an die Elephants –, quälte sich das Spiel, in dem der Aufsteiger immerhin in 36:34 von 40 Minuten in Führung lag, dem Showdown entgegen: 45,1 Sekunden vor Schluss verwandelte Elkenhans, mit 13 Punkten, 5/10 Würfen aus dem Feld und drei Ballgewinnen vielleicht der MVP der Gastgeber an diesem Abend, einen von zwei Freiwürfen zum 57:54 und traf nach zwei Fehlwürfen von Gilbert Gyamfi auf der anderen Seite, mit noch 24,3 Sekunden auf der Spieluhr wiederum von der Linie zum 58:54. Den Rebound sicherte sich der in dieser Phase ganz wichtige Diallo, das folgende Anspiel Dawsons hämmerte Kazembola per Dunk zum vorentscheidenden 60:54 in den Korb.