Basketball : Elephants gefallen als Unterhaltungskünstler

Vollversammlung unter dem Korb: Leverkusens David Klein (13) und Marko Boksic (15) haben die besten Aussichten auf den Rebound. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Der Basketball-Regionalligist schlägt Fast-Break Leverkusen mit 104:80.

Von Dirk Sitterle

Elephants-Trainer Hartmut Oehmen hatte ein „high scoring game“ versprochen – und die rund 400 Zuschauer in Gustorf bekamen beim 104:80-Erfolg (Halbzeit 53:44) der Grevenbroicher Basketballer im letzten Heimspiel der Regionalliga-Saison über den Neuling SC Fast-Break Leverkusen ihr Schützenfest.

Dass sich die um den Klassenverbleib kämpfenden Gäste im Duell mit den Elephants auf einen offenen Schlagabtausch einließen, fand Oehmen richtig klasse: „Unser Angebot war da und Leverkusen hat uns den Gefallen getan, es anzunehmen.“ Die Folge: jede Menge Spaß. „Streetball-König“ Marc Raß, der 17 seiner 18 Punkte vor der Halbzeitpause erzielte, setzte für Fast-Break alleine im ersten Viertel drei Würfe von jenseits der Drei-Punkte-Linie ins Netz, wurde dabei aber noch übertroffen vom Grevenbroicher Scharfschützen Marko Boksic, der in den ersten zehn Minuten 15 (drei Dreier) seiner am Ende 23 Zähler markierte. Der gut aufgelegte Aufsteiger ging das mörderische Tempo der Schlossstädter mit, so lange die Kraft reichte, geriet jedoch schon vor dem Seitenwechsel mit 31:42 (14.) ins Hintertreffen. Auch an den Brettern dominierten die Hausherren: 23:12-Rebounds in der ersten Hälfte, 43:27 insgesamt. Dem Kellerkind fehlte es schlichtweg an den nötigen Waffen – nach Marc Raß, der in den Abschnitten drei und vier freilich ziemlich abtauchte, und Center Christian Fröhlingsdorf (21 Punkte) kam nicht mehr viel in der Offensive.

INFO Elephants Grevenbroich - FB Leverkusen 104:80 Grevenbroich Parker (7), Atic (4), Boldt (17), Jördell (12), Schwich (2), Sadek (6), Becker (16), Markert (9), Boksic (23) Leverkusen Raß (18), Nesges (2), D. Klein (5), Hartmann (10), Bich (8), Fröhlingsdorf (21), Fabian (4), L. Klein (6), Dahmen (6) Viertel 32:24, 21:20, 30:13, 21:23 Zuschauer 400

Nach Wiederbeginn entschieden die Elephants das Match: Max Boldt eröffnete und schloss mit seinen Dreiern zum 56:46 (23.) und zum 64:46 (24.) einen 11:0-Lauf, an dem außerdem der nach seiner Bänderdehnung im Sprunggelenk aufs Feld zurückgekehrte Bastian Becker mit fünf Punkten (ein Dreier) beteiligt war. Auch die von FB-Coach Thomas Pimperl genommene Auszeit vermochte die Gastgeber nicht zu stoppen. Boldt per Dreier und Boksic (3) machten mit ihren Punkten zum 70:48 (26.) endgültig alles klar. Beim Zwischenstand von 75:50 (27.) brachte Oehmen Aleksa Atic. Und das erst 16 Jahre alte Eigengewächs führte sich gleich gut ein: Zunächst verwandelte einen von zwei Freiwürfen zum 78:52 (29.), dann drückte er aus der Ferndistanz zum 81:52 (29.) ab. Nach dem mit 30:13 gewonnenen dritten Viertel gingen die Elephants, die bereits zu Beginn des zweiten Durchgangs Gideon Schwich verloren hatten – nach einem unsportlichen Foul von Sven Hartmann klagte der 32-Jährige über Sehstörungen (Erste Diagnose: Augapfel geprellt, Nase angebrochen) –, mit einer 83:57-Führung in den Schlussabschnitt. In dem war eigentlich nur noch von Interesse, wer für den 100. Punkt mit einem Kasten Bier bezahlen muss. Es traf schließlich Marko Boksic, der bei seinem Korb zum 99:73 (39.) gefoult wurde und den anschließenden Bonusfreiwurf ins Netz setzte.