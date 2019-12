Basketball : Elephants unwiderstehlich gut

Grevenbroich Nach herausragender Leistung schlägt der Basketball-Regionalligist Rhöndorf mit 95:88.

Ja sicher, die Gäste mussten in vom Kooperationspartner Telekom Baskets Bonn angeforderten Kilian Binapfl auf ihren mit 16,8 Punkten im Schnitt zweitbesten Scorer verzichten, doch das nimmt dem 95:88-Erfolg (Halbzeit 43:40) der mit aller Leidenschaft um ihren Play-off-Platz fightenden Elephants nichts von seinem Glanz. Die Jungs von Trainer Jason Price wollten dieses Match unbedingt – so unbedingt, dass sich zwischendurch im Kabinengang in Jamal Smith, Ryon Howard und Troy Harper gleich alle drei Profis übergaben. „So etwas habe ich in meinen 30 Jahren in diesem Job noch nie erlebt“, sagte Manager Hartmut Oehmen sichtlich angefasst. Das Trio war Teil einer ungewöhnlich kleinen Rotation, in der fünf Akteure mehr als 30 Minuten auf dem Feld ackerten: