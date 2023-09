Basketball-Regionalliga NEW‘ Elephants müssen sich in Herten deutlich steigern

Für die dringend benötigte Entlastung vermochte auch Fritz Hoffmann (0/5, 0/3) noch nicht zu sorgen. „Dabei kann er unter Bedrängnis werfen“, weiß sein Trainer. Gleiches gilt für Fabian Berens (1/5, 1/4), dem zum Start indes ebenso das Wurfhändchen zitterte. Dass dem Aufsteiger dieser mäßige Output gegen Hamm dennoch zum Sieg reichte, lag zum einen am personell geschwächten Gegner, der in der Offensive selbst nur wenig zustande brachte (4/27 Dreier, 16/34 Freiwürfe, 24 Ballverluste), zum anderen aber auch an der überzeugenden Vorstellung aller Elephants in der Verteidigung. Nur so ist es nämlich zu erklären, dass die nach dem kurzfristigen Ausfall von Center Shore Adenekan größenmäßig krass unterlegenen Gastgeber auch unterm Korb auf Augenhöhe zu agierten wussten. Was ihnen an Länge fehlte, machten sie durch Einsatz und pure Athletik (Ogechi Nebo!) wett.