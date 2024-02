Basketball-Regionalliga Jetzt sind die Elephants vor allem als Familie gefragt

Erschwerend kam noch hinzu, dass der erst mal nur für diese Partie vom Co- zum Cheftrainer beförderte Mahmoud Al-Abed eine etwas andere Spielidee als Pfüller präferiert. Diese umzusetzen, funktionierte natürlich kaum, hatte er doch erst am Spieltag von seiner neuen Aufgabe erfahren. Spätestens nach dem dritten Viertel und dem Spielstand von 57:76 ging es für die Schlossstädter nur noch um Schadensbegrenzung, um wenigstens den am Saisonende vielleicht noch mal wichtigen direkten Vergleich zu retten. Doch selbst das ging in die Hose. Dass sich der an zu vielen Fronten geforderte Brian Dawson (gereiztes Nagelbett am Daumen der Wurfhand) und Ogechi „Jimmy“ Nebo (aufgeplatzte Lippe) mit kleineren, aber unangenehmen Blessuren herumplagten, war ihrem Auftritt ebenfalls nicht förderlich.