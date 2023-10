Basketball-Regionalliga NEW‘ Elephants machen es gegen Salzkotten spannend

„Wir sind richtig geil gestartet“, stieg Pfüller in seine Rückschau ein. Doch die beiden starken ersten Viertel hatten ihren Preis, kassierten Brian Dawson und Shore Adenekan doch jeweils drei Fouls. Pfüller ließ seinen Center darum nach Wiederbeginn erst mal auf der Bank. Keine gute Idee, denn gegen seinen Vertreter Marc Müller lief der bis dahin eher unauffällige Ex-Grevenbroicher Dainius Zvinklys zu großer Form auf. „Er hat uns richtig aufgefressen, uns förmlich unterm Korb zerstört“, gab Pfüller zu. Gestützt auf „Dan the Man“, der in der Schlossstadt immer noch Kultstatus genießt, überrollten die „Sälzer“ mit Keith Hayes (am Ende 27 Punkte) die Gastgeber im dritten Viertel, gingen sogar in Führung, auch weil sich der gemeinsam mit der in Hälfte eins noch so effektiven „Starting Five“ aufs Feld zurückbeorderte Adenekan prompt sein viertes Foul abholte und wieder auf der Bank Platz nahm. Die verließ er erst fünf Minuten vor Schluss wieder. Von seinem Coach mit der Mahnung „don‘t foul“ entlassen, war die Partie für den Briten nach einem auch noch unsportlichen Foul nur 20 Sekunden später beendet. Zum Glück für die Elephants saßen diesmal die Würfe seiner Kollegen aus der Distanz. Nebo netzte 42 Sekunden vor dem Ende von jenseits der Drei-Punkte-Linie mit Brett zum 97:93 ein, und obwohl Moses Kazembola im nächsten Angriffszug der Hausherren ein von Pfüller nach Auswertung des Videomaterials als „krasse Fehlentscheidung“ bezeichnetes Offensivfoul aufgedrückt bekam, vermochte Salzkotten den Rückstand nicht mehr wettzumachen.