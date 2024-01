Basketball-Regionalliga Erinnerung ans Hinspiel treibt die Elephants Grevenbroich an

Den Montag hatten die Grevenbroicher nach der schmerzlich deutlichen 83:108-Niederlage zwei Tage zuvor in Salzkotten mit „Wunden lecken“ verbracht, sagt der Coach, der indes auch das Thema Ursachenforschung ganz nach oben auf die Tagesordnung gesetzt hatte. „Und dabei haben wir ein paar Sachen identifiziert, die wir in Zukunft anders machen wollen.“ Was Pfüller besonders am Herzen liegt, ist eine größere Aktivität aller in der Offensive: In Salzkotten fand sich nach einem schwächeren Vortrag des dafür eigentlich zuständigen US-Profis Brian Dawson (1/8 Dreier) außer dem in seinem Output noch zu unbeständigen Fritz Hoffmann (22 Punkte) so recht niemand, der in die Breche zu springen vermochte. Deutlich mehr kommen müsste ganz sicher von Ogechi „Jimmy“ Nebo, Shoré Adenekan, Jonathan Coles und Müslim Özmeral, aber auch Moses Kazembola könnte durchaus noch ein Schüppchen drauflegen.