Basketball: Elephants gewinnen in Deutz mit 93:56

Grevenbroich Basketball-Regionalligist aus Grevenbroich deklassiert Deutzer TV mit 93:56.

Weil das ungleiche Duell früh entschieden war, nutzte Bennett die Gelegenheit, die ganz große Rotation aufzulegen. „Alle haben ungefähr die gleichen Minuten gespielt.“ Das sei auch deshalb gut gewesen, sagte Oehmen, weil das Match nach dem Seitenwechsel zunehmend „was von Eishockey hatte. Deutz spielte nach dem Motto, ´wir können nicht mehr gewinnen, aber wir tun denen wenigstens weh’. Das hatte nichts mehr mit Basketball zu tun. Da wurde geschubst, gehalten, ja es gab sogar Bodychecks. Ich glaube, alleine Alexander Knopf ging sieben Mal zu Boden.“ Genau wie die beiden Unparteiischen Patrick Grabow und Elisa Martin („Die haben Gnade vor Recht ergehen lassen.“) mochte Oehmen den eifrigen Kölnern aber keine Absicht unterstellen. „Das war eher Unbeholfenheit – und am Schluss war Deutz einfach platt.“ Um sein wertvolles Personal zu schützen, ließ Bennett die Importkräfte Milen Zahariev, Marko Boksic und Chris Carter im letzten Viertel auf der Bank. Aprops Carter: Der US-Amerikaner hängte sich voll rein, stand sich dabei indes oft selber im Weg. „Er versucht noch zu viel“, urteilte Bennett, sah aber Licht am Ende des Tunnels: „Er lässt aufblitzen, welches Potenzial er hat. Vor allem wenn er Coast to Coast übers ganze Feld geht, sieht man, wie schnell er ist und über welche Athletik er verfügt. Es wird allmählich.“

Derweil spielt die Liga weiter verrückt: Vor einer Woche hatte Citybasket Recklinghausen mit der 47:52-Heimniederlage gegen die bis dahin sieglose BG Kamp-Lintfort für Kopfschütteln in der Szene gesorgt. Am Samstag gewann der ehemalige Zweitligist (Pro B) beim bislang so starken SV Hagen-Haspe hoch mit 82:52. Das bestätigt Oehmen in seiner Einschätzung: „Die Liga ist absolut irre! Du kannst in dieser Saison keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Tust du das, kriegst du auf die Fresse! Am Ende steigt der auf, der in jedes Spiel mit der richtigen Einstellung geht.“ Die Elephants haben ihre Lektion offensichtlich gelernt.