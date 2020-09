Basketball : Elephants gehen im Testspiel gegen Kangaroos unter

Grevenbroich In Iserlohn setzt es für die Jungs von Trainer Ken Pfüller eine 73:97-Niederlage.

(sit) Auch für die in der Vorbereitung bislang so überzeugenden Regionalliga-Basketballer der NEW’ Elephants wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Bei den in der Pro B spielenden Iserlohn Kangaroos unterlagen die Schützlinge von Trainer Ken Pfüller überraschend deutlich mit 73:97 (Halbzeit 37:49). Gut eine Woche vor dem Ligastart am nächsten Freitag (20.15 Uhr) bei der BG Hagen „vielleicht ein Dämpfer zur richtigen Zeit“, nahm es Allrounder Basti Becker positiv. Die Gastgeber deckten die Grevenbroicher früh mit erfolgreichen Würfen von jenseits der Drei-Punkte-Linie ein. Mitzuhalten vermochte in dieser Phase offensiv nur Andrija Blatancic. Iserlohn gewann die beiden ersten Viertel mit 28:21 und 21:16, lag im dritten Abschnitt mit 62:43 vorne. Nicht in den Griff bekamen die Gäste vor allem Tanner Graham (34 Punkte) und Moritz Hübner (25). Der Versuch der Elephants, den überlegenen Kontrahenten im letzten Viertel mit Einzelaktionen in Verlegenheit zu bringen, schlug ebenfalls fehl, so dass auch dieser Durchgang mit 21:31 verloren ging. Pfüller sah es als wichtigen Lernprozess: „Der Gegner hat uns schonungslos die Schwächen aufgezeigt.“