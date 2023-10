Basketball-Regionalliga Eine Lehrstunde für die Elephants Grevenbroich

Irgendwie erinnerte das früh entschiedene Match an das Märchen „Der Hase und der Igel“ der Brüder Grimm: Die Grevenbroich waren wie immer schnell auf den Beinen, versuchten alles, doch egal, wo sie auf dem Feld auch auftauchen, die Jungs von der anderen Rheinseite waren schon da. Die Fäden fest in der Hand hatte bei den Gästen Aufbauspieler Joachim Koschade, dem Pfüller hinterher seinen Glückwunsch zu seiner famosen Leistung aussprach. Der wie viele seiner Teamkollegen mit Erfahrung in der Pro B ausgestattete 29-Jährige legte darüber hinaus 18 Punkte auf und verwandelte dabei vier seiner sechs Versuche von jenseits der Drei-Punkte-Linie. Was die so holprig in die Spielzeit gekommenen Gäste vor allem bis zur Halbzeitpause anboten, war nicht von dieser Welt. Mit einer Dreierquote von 52,9 Prozent (9/17 Würfe) bis zum Seitenwechsel setzten sie sich schnell auf 17:6 (5.) ab und zwangen Pfüller nach einem Einwurf von Tim Elkenhans direkt in die Arme von Jacob Engelhardt (am Ende mit 18 Punkten und 4/6 Dreiern) zu einer Auszeit. Doch wieder zurück auf dem Court endete der Versuch von Shoré Adenekan, den Ball per Dunk in den Korb zu stopfen, am Ring. Im Gegenzug traf der für die Elephants ebenfalls nicht zu stoppende Valentin Blass (24 Punkte, 10/12 Würfe aus dem Feld) zum 19:6 für die Deutzer. Dass sie in Florian Wendeler doch wieder auf ihren 2,05 Meter großen Center Florian Wendeler verzichten mussten, fiel überhaupt nicht auf. „Uns ist es nicht gelungen, unsere körperliche Überlegenheit unterm Korb auszuspielen“, bemängelte Pfüller.