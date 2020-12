Basketball : Diesmal nehmen es die Tigers ganz genau

Duell auf der Center-Position: Britta Worms von den TG Neuss Tigers (l.) muss sich gegen die Grünbergerin Katharina Philippi behaupten. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss An den bislang letzten Vergleich mit Grünberg haben die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss keine allzu guten Erinnerungen. Doch im Grunde ist Trainer John F. Bruhnke nur froh, „dass wir unserem Sport noch ausüben dürfen.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Ein Rückblick im Zorn verbietet sich für John F. Bruhnke in einer Zeit, „in der wir einfach nur froh sind, dass wir unseren Sport noch ausüben dürfen.“ Doch trotz der Bitternis der mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen nimmt der Trainer des Basketball-Zweitligisten TG Neuss am Samstag die unschöne Erinnerung an das bislang letzte Spiel gegen die Bender Baskets Grünberg mit nach Mittelhessen. Immerhin ist er sich sicher, dass sich so etwas wie bei der schließlich am grünen Tisch verlorenen Partie der Saison 2019/20 (siehe Infokasten) diesmal nicht wiederholen wird. Denn weil der Spielbetrieb der weiblichen U18-Bundesliga (WNBL) ruht, weiß er jetzt den für die Junior Tigers zuständigen Kollegen Dragan Ciric an seiner Seite. „Und vier Augen sehen mehr als zwei“, sagt er mit dem Hinweis auf den ärgerlichen Fauxpas mit dem Spielberichtsbogen im Frühjahr.

Nach den Niederlagen gegen Osnabrück (74:81) und die RheinLand Lions (87:96) der Tigers zum Restart hat der Coach ohnehin andere Sorgen. Weil nämlich schon am Mittwoch (20 Uhr) das Heimspiel gegen die personell hochkarätig bestückten Capitol Bascats Düsseldorf ansteht, könnte eine Schlappe in Grünberg eine Misserfolgsserie von 0:8-Punkten einleiten. Keine schönen Aussichten.

Info Stirnrunzeln nach der Niederlage im Frühjahr Ärgernis I Weil in Grünberg die Sporthalle der Theo-Koch-Schule erst anderthalb Stunden vor Spielbeginn öffnete, standen die frühzeitig angereisten Tigers beim auch noch mit 68:73 verlorenen Match im Frühjahr (Saison 2019/20) zunächst vor verschlossenen Türen. Ärgernis II Und weil das Kampfgericht erst nach Spielbeginn darauf hinwies, dass die für Neuss tätige Hannah Wischnitzki im Spielbericht nicht vermerkt war, durfte sie fortan nicht mehr aufs Feld. Ein schweres Handicap für die Gäste, die keine 24 Stunden zuvor noch in Krofdorf im Einsatz gewesen waren und zudem auf Lotti Ellenrieder, Briana Williams und Marja Wucherer verzichten mussten. Ärgernis III Wegen des nicht auf dem Spielberichtsbogen vermerkten Einsatzes von Hannah Wischnitzki wertete die Spielleitung der 2. DBBL die Partie mit 20:0 für Grünberg und zog Neuss einen Punkt ab. Das hätte die Tigers wohl das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde gekostet, wenn die Saison wegen Corona nicht kurz darauf abgebrochen worden wäre.

Erschwerend kommt hinzu, dass nun auch noch das Personal Sorge bereitet: Lisa Spießbach fehlt aus beruflichen Gründen ebenso wie ihre Schwester Ronja Spießbach, die dem Kader nach langer Krankheit weiterhin nur als Rekonvaleszentin angehört. Läuft es ganz dumm, könnte sich Centerin Lotti Ellenrieder bei ihrem Trainingsmalheur am Mittwoch einen Ermüdungsbruch im Fußgelenk zugezogen haben. Doch selbst wenn die Computertomographie Entwarnung geben sollte, ist ihr Einsatz in Grünberg aufgrund heftiger Schmerzen ausgeschlossen. „Vielleicht ist sie ja gegen die Capitols wieder dabei“, hofft Bruhnke. Und weil ein Unglück selten allein kommt, meldete sich für das Abschlusstraining am Donnerstag in Jana Meyer wegen Übelkeit genau die Spielerin ab, die den Job Ellenrieders unter dem Korb übernehmen könnte. Ob die 29-Jährige am Wochenende einsatzfähig ist, entscheidet sich erst am Morgen vor dem Spiel.