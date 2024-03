Basketball-Regionalliga Play-offs sind für die Elephants tatsächlich noch drin

Dass seine Jungs, die in dieser Partie auf ihren am Knie verletzten „Verteidigungsminister“ Tim Elkenhans verzichten mussten, trotz vieler Rückschläge dranblieben, fand Al-Abed klasse: „Sie geben nie auf. Und was ich ihnen vor dem Spiel oder in den Auszeiten sage, versuchen sie immer, hundertprozentig umzusetzen.“ Indes: Als der beim Korb zum 88:87 gefoulte Aumann auch den ihm zugesprochenen Bonusfreiwurf zu nutzen wusste, lag Münster 1:34 Minute vor Schluss wieder mit zwei Punkten vorne. Der starke Brian Dawson (27 Punkte, acht Rebounds) glich mit noch 52,8 Sekunden auf der Spieluhr aus und verwandelte nach einem Ballverlust mit anschließendem Foul des ungewohnt fahrigen Andrej König auch die beiden Freiwürfe zum 91:89 für die Elephants, bei denen in dieser Phase der chronisch angeschlagene Center Shoré Adenekan wichtige Impulse setzte. Da waren noch 30,9 Sekunden zu spielen. Und dann schlugen sich die Westfalen selbst: Aumann verfehlte mit einem wenig klugen Wurf aus der Distanz, den daraus resultierenden Angriff der Grevenbroicher unterband Wezorke mit einem unsportlichen Foul an Coles.