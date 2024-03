2. Basketball-Bundesliga Dezimierte Tigers scheitern bei den ChemCats nur knapp

Auf der Zielgeraden der in der Rückrunde bislang so herausragenden Saison fühlen sich die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss wieder ein kleines bisschen an die schreckliche Spielzeit 2022/2023 erinnert, als ihnen chronische Personalprobleme den sportlichen Abstieg beschert hatten. In Chemnitz fehlten den Tigers in Olivia Nash und Marija Ilic sowie Kim Franze, die die mit Hin- und Rückfahrt 16 Stunden lange Busreise über insgesamt mehr als 1000 Kilometer als Zuschauerin mitgemacht hatte, nämlich drei Spielerinnen der Ersten Fünf. Die 53:54-Niederlage bei den mit voller Kapelle angetretenen ChemCats hakte Trainer Björn Weber darum mit einem Lächeln und einem fetten Lob an seine Schützlinge ab: „Wir haben den Gegner unter 60 Punkten gehalten. Das steckt eine gute Moral in der Truppe.“