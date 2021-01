Basketball : An diesem Derby ist gar nichts normal

Glückliche Tage: (v.l.) Jana Heinrich, Trainerin Janina Pils, Kita Waller, Julia Kleen und Caro Tzokov 2015 beim Sommernachtslauf der TG Neuss. Foto: WORO Foto: Wolfgang Rommerskirchen

Neuss Corona-Pandemie, die einigermaßen überraschende Wiederaufnahme des Spielbetriebs und die Rückkehr von Kita Waller an ihre alte Wirkungsstätte – das Basketball-Duell der Tigers mit den Bascats sorgt für reichlich Gesprächsstoff.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Nein, ein normales Spiel der Zweiten Basketball-Bundesliga Nord ist das Duell der TG Neuss Tigers mit den Capitol Bascats Düsseldorf am Samstag (17.30 Uhr) in heimischer Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße nun wirklich nicht.

Wegen der Corona-Pandemie haben beide Teams seit sieben Wochen kein Pflichtspiel mehr bestritten. Die Tigers setzten sich am 5. Dezember mit 77:58 in Grünberg durch, die Capitols triumphierten drei Tage zuvor im Gipfelkampf mit 69:61 bei den RheinLand Lions. Am Mittwoch darauf hätte es in Neuss zur direkten Konfrontation der Lokalrivalen kommen sollen, doch als Reaktion auf die gestiegenen Fallzahlen schickte die Liga-Führung ihre Teams stattdessen in die Zwangsferien. Und die waren mit der Pressemitteilung der DBBL vom 14. Januar sogar verlängert worden. Die dabei eingeräumte Möglichkeit einer Neubewertung bis zum 15. Februar nahmen die Trainer der beteiligten Teams allerdings wörtlich. Ihrem bei einer Videokonferenz am Samstag mit großer Mehrheit verabschiedeten Antrag, „den Spielbetrieb unverzüglich wieder herzustellen“, ist die Geschäftsführung mit Philipp Reuner inzwischen gefolgt.

Info Zweite Bundesliga spielt, Nachwuchs muss warten DBBL hat entschieden Die Toyota 2. Damen Basketball Bundesligen nimmt den Spielbetrieb wieder auf. In einer Pressmitteilung heißt es: „Mit dem Ziel einer sportlichen Wertung für die laufende Saison und unter Beibehaltung umfangreicher Test-und Hygienekonzepte finden ab dem Wochenende wieder Bundesliga-Spiele statt, sofern es die standortspezifischen Rahmenbedingungen zulassen. Die jeweiligen Spielpläne werden regelmäßig den aktuellen Begebenheiten angepasst und Begegnungen möglichst frühzeitig bekanntgegeben. Mannschaften, die weiterhin nicht am Spielbetrieb teilnehmen können, werden bei möglichen Ansetzungen zunächst nicht berücksichtigt.“ Spiele am Wochenende Samstag, 15.30 Uhr: RheinLand Lions - Eintracht Braunschweig; Samstag, 17.30 Uhr: TG Neuss Tigers - Capitol Bascats Düsseldorf; Sonntag, 16 Uhr: AVIDES Hurricanes - BBZ Opladen WNBL Weiter in Geduld fassen müssen sich dagegen die Junior Tigers der TG Neuss in der weiblichen U18-Bundesliga. Auch nach einer weiteren Sitzung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin sei aktuell kein konkreter Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs absehbar, stellte Petra Keldenich, Referentin Jugendsport beim DBB, fest und teilte mit: „Der Spielbetrieb in der WNBL bleibt darum auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.“ Man werde tagesaktuell das bundesweite Geschehen beobachten und bezüglich möglicher Spielmodi bzw. der unterschiedlichen Möglichkeiten, wieder einen sportlichen Wettkampf zu organisieren, auf die Vereine zukommen.

Das Problem: Die am Donnerstag veröffentlichte Pressemitteilung enthält keine Hinweise darüber, nach welchem Modus jetzt gespielt werden soll. Auch war TG-Trainer John F. Bruhnke eigentlich davon ausgegangen, mit den Tigers am 30. Januar in Opladen antreten zu können, doch ist diese Partie auf der Seite des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) mit einem roten Kreuz für Spielabsage versehen. Mit der Ankündigung der DBBL, die jeweiligen Spielpläne regelmäßig den aktuellen Begebenheiten anzupassen und die Begegnungen dann möglichst frühzeitig bekanntzugeben, könnten er und seine Kollegen nicht allzu viel anfangen. „Das macht uns das Leben nicht unbedingt leichter.“

Sich bei diesem Tohuwabohu auf Basketball zu konzentrieren, fällt sogar richtig schwer. Darum findet es Bruhnke gut, dass die Informationsdichte wohl vor keinem Spiel so hoch gewesen sei wie vor dem Derby gegen Düsseldorf. Seit dem geplatzten ersten Date am 9. Dezember ist viel Wasser den Rhein hinuntergeflossen, Zeit genug, die schon damals akribische Vorbereitung noch zu intensivieren.

Auch wenn für die Deutsch-Amerikanerin Tatiana Tenorio die Saison nach einer Schulter-OP gelaufen ist, hält Bruhnke große Stücke auf die Multi-Kulti-Truppe seines Kollegen Dhnesch Kubendrarajah. „Das ist eine tolle Mannschaft.“ Mit einem Neuling hat der von Ex-Nationalspielerin Carla Hermann mit 15,4 Punkten im Schnitt angeführte Kader des Tabellenführers so gar nichts mehr zu tun. Die Bascats schicken in den US-Girls Kita Waller (13,0) und Elle Hendershot (5,8), der Österreicherin Anja Fuchs-Robetin (9,0), der 1,93 Meter großen Engländerin Oceana Hamilton (11,4), der Niederländerin Bente van Beers (1,4) und Olatunji Adepoju aus Spanien (3,8) gleich ein halbes Dutzend „Imports“ aufs Feld. Die deutsche Fraktion, vertreten vor allem durch Iva Banozic, Lilly Kaprolat und Sabrina Schmidt, weiß genau, welche (unterstützende) Rolle ihr zugedacht ist. Ganz besonders motiviert dürfte Kita Waller sein. Von 2014 bis zur unschönen Trennung 2017 lieferte die unter Trainerin Janina Pils auf fast allen Positionen einzusetzende Basketballerin aus Georgia zuverlässig ab, gehörte in dieser Zeit zu den besten Spielerinnen im Bundesliga-Unterhaus. Gut möglich, dass die inzwischen 32-Jährige mit den Tigers noch ein Hühnchen zu rupfen hat, wenngleich von ihren alten Teamkolleginnen nur noch Jana Heinrich sowie Ronja und Lisa Spießbach (die Schwestern haben sich allerdings eine Corona-Auszeit verordnet) übriggeblieben sind.