Basketball : Christina Krick verstärkt die Tigers

Neuss Die Aufbauspielerin kommt als Topscorerin des Süd-Zweitligisten SG Weiterstadt. Bei ihrem Debüt stellte sie mit der TG in einem Testspiel den Erstligisten BG 74 Göttingen vor große Probleme.

Für den Coach das Ergebnis glücklicher Fügung und guter Kontakte. Denn er kennt die inzwischen 29-Jährige noch aus seiner Zeit als Trainer von New Basket Oberhausen. Aus der talentierten Jugendspielerin ist inzwischen längst eine gestandene Bundesliga-Basketballerin geworden – zunächst in Opladen, dann in Weiterstadt (seit 2016), wo sie mit 17,5 Punkten im Schnitt an der Seite der Kanadierin Kaylee Kilpatrick (16,7) zur Topscorerin ihrer Mannschaft avanciert war. In der Stadt mit rund 25.000 Einwohnern vor den Toren Frankfurts wäre die 1,69 Meter große Aufbauspielerin auch nach Abschluss ihres Studiums zum Basketball spielen geblieben, wenn sie in der Gegend ihr Referendariat als Pädagogin hätte antreten können. Weil das indes nicht geklappt hat, kam kurzerhand Plan B zum Tragen: Das Mitglied des Zweitliga-Süd-All-Star-Teams von 2017 (für den Norden waren damals auch die Neusserinnen Jana Heinrich, Franziska Worthmann und Karo Tzokov nominiert) kehrte ins heimische Mülheim an der Ruhr zurück und suchte sich in Essen eine Referendariatsstelle. Ihr Engagement bei den Tigers, zu denen sie ohnehin losen Kontakt hatte, war danach ein fast logischer Schritt.