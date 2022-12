Basketball Extrem bissige Löwen treffen auf starke Elephants

Erst am vergangenen Wochenende fertigte die aus den Basketball-Abteilungen des TV Bensberg, TV Herkenrath und TV Hoffnungsthal entstandene Spielgemeinschaft, deren Frauenteam als Rheinland Lions Tabellenführer der deutschen Eliteklasse (1. DBBL) ist, die BG Kamp-Lintfort mit 126:80 ab, davor gelang ein 106:60-Erfolg beim Leichlinger TV. „Ergebnisse, die eine deutliche Sprache sprechen“, findet Elephants-Coach Ken Pfüller. Da auch seine Jungs genau wissen, wo der gegnerische Korb steht und regelmäßig die magische 100-Punkte-Schallmauer durchbrechen, könnte die an Basketball-Feste gewöhnte Halle am Torfstecherweg am Samstagabend ein außerplanmäßiges Schützenfest erleben. Pfüller verfolgt jedoch einen komplett anderen Ansatz. Er fordert nämlich: „Wir müssen auf jeden Fall gut verteidigen.“ Seine Spielphilosophie opfert er allerdings nicht: „Wir werden schon so ein bisschen was anpassen, aber die Grundausrichtung bleibt dieselbe: pressen und schneller Abschluss.“ Wieder dabei ist Joel Lukeba, noch passen muss Marc Rass. Pfüller: „Ich bin total gespannt!“