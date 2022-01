Basketball : Unverhoffte Auszeit für Elephants

Kurze Auszeit: Die leidgeprüften Elephants machten von der Möglichkeit Gebrauch, ihr Gastspiel in Wulfen zu verschieben. Foto: Michaelis, Judith (jumi)

Grevenbroich Eine Übergangsregelung des Westdeutschen Basketball-Verbandes im Umgang mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson macht‘s möglich: Spiel in Wulfen ist verlegt.

Um die Folgen durch die unangekündigte Änderung für den Spielbetrieb etwas zu mildern, können Aktive, die nur einmal mit dem Covid-19-Vakzin von Johnson & Johnson geimpft sind, mit einem zusätzlichen negativen PCR-Test am Spielbetrieb teilnehmen. Außerdem besteht nun die Möglichkeiten, Partien zu verlegen, wenn mehr als zwei Stammspieler einer Mannschaft nur einmal mit J&J geimpft sind. Diese Übergangsregelung gilt (für alle Ligen) zunächst bis zum 13. Februar. Grundsätzlich kann ein Spieler mit nur einer Johnson & Johnson-Impfung und einem zusätzlichen negativen Testnachweis (Bürgertest) auflaufen, wenn er eine zweite Impfung mit einem beliebigen weiteren Impfstoff erhalten hat (sofern die vorgeschriebenen Wartezeit von 14 Tagen erfüllt ist) oder eine Impfung hat und zusätzlich genesen ist. In diesen beiden Fällen ist 2G-plus erfüllt.

Warum Experten von vierter Impfung wie in Israel abraten

Fragen und Antworten rund um Omikron : Warum Experten von vierter Impfung wie in Israel abraten

Tigers und TVK gucken in die Röhre

Spielausfälle wegen Corona : Tigers und TVK gucken in die Röhre

Die eh unter akutem Personalmangel leidenden NEW‘ Elephants machten von dieser Möglichkeit Gebrauch. Weil sich drei erst einmal mit Johnson & Johnson geimpfte Spieler im Kader befinden (zwei davon erhielten ihren zweiten Piks am Donnerstag), reisten sie am Samstag nicht zum Match nach Wulfen. Dort hätten die Grevenbroicher auch auf Bastian Becker (positiver Schnelltest in der Familie) verzichten müssen, der frisch geboosterte Julian Mihaly wäre alles andere als fit gewesen.