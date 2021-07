Basketball : Auf die Elephants wartet noch viel Arbeit

US-Profi John Murry (M.) läuft auch in der nächsten Saison für die NEW’ Elephants in der Regionalliga auf. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Zwar macht Hauptsponsor NEW Energie weiter, doch weil die Basketballer aus Grevenbroich finanziell alles andere als auf Rosen gebettet sind, schraubt der Regionalligist seine Ansprüche zurück. Großteil der Mannschaft soll bleiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Die Elephants gehen am Stock – und das ist in diesem Fall durchaus wörtlich zu nehmen. Vor elf Tagen bekam Coach Ken Pfüller in der Rheintor Klinik Neuss ein neues Hüftgelenk eingesetzt. Eine längst überfällige Operation, plagte sich der 45-Jährige doch mehr als zehn Jahre mit den Schmerzen herum. „Es tat höllisch weh. Ich konnte noch nicht mal angeln gehen. Die Jungs meinten schon, es würde richtig schlimm aussehen, mich durch die Halle gehen zu sehen.“

Der Eingriff verlief ohne Komplikationen, der Vater der zweijährigen Tochter Lilou ist wieder fit. Und das ist gut, denn auf ihn und den neuen, weiterhin von Holger Groß angeführten Vorstand wartet nach der wegen der Corona-Pandemie verlorenen Saison 2020/2021 noch eine Menge Arbeit. Fast schon überlebenswichtig: NEW Energie bleibt als Hauptsponsor an Bord. Das Gas- und Wasserwerk Grevenbroich (GWG), ein Tochterunternehmen der NEW-Gruppe, ist dagegen ausgeschieden. Umso wichtiger sei es nun, weiß der bei den Elephants nicht nur als Coach geforderte Pfüller, „die Verträge mit den kleineren Sponsoren, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind, zu verlängern – und natürlich neue zu finden. Die brauchen wir, ihr Engagement trägt uns.“ Die Akquise geht über die Schlossstadt hinaus. „Der Rhein-Kreis Neuss hat viel Potenzial“, ist Pfüller überzeugt.

Info Zum Auftakt wartet der SV Haspe auf Elephants Trainingsauftakt Am Montag, den 9. August steigt Trainer Ken Pfüller mit den Regionalliga-Basketballern der NEW’ Elephants in die Saisonvorbereitung ein. Erstes Ligaspiel Am Freitag, 24. August, oder am Samstag, 25. August, bestreiten die Korbjäger aus Grevenbroich ihr erstes Punktspiel der Saison 2021/2022. Gastgeber ist der SV Hagen-Haspe. Die Schützlinge von Trainer Martin Wasielewski sind nach der abgebrochenen Spielzeit 2020/2021 wie die ETB Miners aus der 2. Regionalliga ins WBV-Oberhaus aufgerückt.

Fürs Erste schrauben die Korbjäger aus Grevenbroich ihre Ambitionen indes etwas zurück. „Wir haben in der Saison 2021/2022 nicht mehr den Anspruch, oben mitzuspielen“, macht Pfüller deutlich. Seinen Plan, den Kader, der bis zum Lockdown ab November vier Siege in Folge gefeiert hatte, möglichst zusammenzuhalten, verfolgt er trotzdem energisch. Seine Prognose: „Mit der Kaderplanung sind wir schon relativ weit, der Großteil bleibt.“ Bereits fix ist der Vertrag mit US-Profi John Murry. Der 2019 noch vom inzwischen ausgeschiedenen Teammanager Hartmut Oehmen verpflichtete Topscorer der Elephants hatte nach überstandenem Mittelfußbruch und starken Leistungen im Herbst 2020 zwar mit einem Wechsel in die Pro A oder Pro B geliebäugelt, kehrt nun aber doch zurück. Sehr zum Gefallen seines Trainers, „denn er hat super performt.“ Die Vertragsverlängerung mit dem Aachener Tim Elkenhans (21) stehe, fügt Pfüller erklärend hinzu, „für die Ausrichtung, mit jungen deutschen Spielern zu arbeiten.“

Nicht zu halten war dagegen Andrija Blatancic. Der direkt vom US-College gekommene Norweger mit kroatischen Wurzeln war die Entdeckung der abgebrochenen Saison. Der bis zu seinem Wechsel an die Erft in Deutschland völlig unbekannte Flügelspieler hatte seinem Coach schon früh mitgeteilt, dass er sich in einer höheren Spielklasse versuchen wolle. „Wir drücken ihm die Daumen, dass er was findet.“ Ebenfalls ziehen lassen müssen die Elephants Aufbauspieler Jonathan Coles. Der über seine Mutter mit einen deutschen Pass ausgestattete US-Boy habe schlichtweg „ein besseres Angebot als unseres erhalten“, stellt Pfüller ohne Groll fest. „Schade, ich hätte ihn gerne behalten.“ Dass er trotz des nicht gerade üppig gefüllten Portemonnaies recht zuversichtlich in die nähere Zukunft blickt, liegt vor allem an der Bereitschaft des aktiven Personals, auf Geld zu verzichten. „Damit wollen die Jungs dem Verein helfen und zeigen, dass sie mit den hier geschaffenen Strukturen zufrieden sind.“ Ein Entgegenkommen, dass er nicht als Einbahnstraße versteht. „Ich hoffe, dass wir ihnen, bei besserer finanzieller Ausstattung, auch wieder was zurückgeben können.“ Und vielleicht sei es dann sogar möglich, auch personell nachzulegen.

Schaden würde das sicher nicht, präsentiert sich die Liga doch um einiges stärker als in der vergangenen Spielzeit. So sind die ins WBV-Oberhaus zurückgekehrten ETB Miners alles andere als ein gewöhnlicher Aufsteiger. Die auch schon im Profi-Basketball tätigen Akteure Chris Alexander, Jozo Brkic, Lennart Weichsel, Nino Janoschek, Thomas Szewczyk, Jonathan Broer, Moses Kazembola und Michael Agyapong stehen beim ehemaligen Zweitligisten (Pro A) im Wort.