Radsport Über Büttgen nach Paris

Die Mission Gold 2024 in Paris führte die Schützlinge von Bundestrainer André Korff kurz vor den Sommerspielen nun auch wieder ins Sportforum Kaarst-Büttgen. An der Olympiastraße gibt sich nämlich schon seit Jahren auch abseits der Top-Veranstaltungen wie den „Spurt in den Mai“ die Weltelite die Klinke in die Hand.