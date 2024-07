Bahnradsport Sturzpech kostet Ian Kings & Co. EM-Gold

In Mannheim beendeten Sean Kings und Kilian Schmitz die Madison-Konkurrenz der Schüler U15 auf dem so undankbaren vierten Rang. Im Feld der Jugend U17 mussten sich in Owen Kings und Felix Bell das stärkste Büttgener Duo ebenfalls mit der „Holzmedaille“ zufriedengeben. Fabian Glowacz und Anton Hafeneger fuhren im Finale auf Platz neun, Kalle Trumann und Juri Farhauer (Passau) wurden Zehnte. Am nächsten Tag brachten Sean Kings alle Mühen im Omnium der Schüler U15 wiederum nur auf Rang vier. Kilian Schmitz kam trotz Sturz noch auf den starken sechsten Rang. In der Jugend U17 enterte Owen Kings mit Rang neun ebenfalls die Top10.