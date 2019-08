Radsport : Bahnrad-DM: Johanna Gref holt Bronze im NRW-Vierer

Johanna Gref vom VfR Büttgen (r.) holt Bronze im Bahnvierer. Foto: VfR

Büttgen Nils Schomber machte es am Mittwochabend vor, Johanna Gref zog einen Tag später nach: und gewann eine Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport im Berliner Velodrom. Während dem beim VfR Büttgen groß gewordenen Neusser nach Platz drei in der Einerverfolgung der Männer die Vierer-Mannschaftsverfolgung am Sonntag noch bevorsteht, trumpfte Johanna Gref in eben dieser Disziplin auf und gewann ihre erste Medaille bei nationalen Titelkämpfen.

Die 17-Jährige vom VfR Büttgen startete mit einem Mixedteam in die Mannschaftsverfolgung über 4000 Meter vbei den Junioreinnen U 19. In der Qualifikation verpassten sie den Einzug ins Finale um knapp vier Sekunden, hatten aber 17 Sekunden Vorsprung auf die viertplatzierte Mannschaft. Dieser Abstand sollte sich dann auch im „kleinen Finale“ um Platz drei fortsetzen, denn bereits nach zehn Runden hatten Gref und Co. ihre Konkurrentinnen aus Baden eingeholt und sich somit den Bronzerang gesichert.