Fechten : Bärenstarker WM-Auftritt der Debütantin

Nach Gold bei der U23-Europameisterschaft in Tallinn verpasste die Dormagenerin Larissa Eifler bei ihrer ersten Aktiven-WM in Kairo nur knapp den Einzug ins Halbfinale. Foto: TeamBizzi/Deutscher Fechter-Bund

Dormagen Bei der WM in Kairo schaffte es die Dormagener Säbelfechterin Larissa Eifler bis ins Viertelfinale. Erst dort unterlag sie der späteren Weltmeisterin. Das deutsche Männerteam kämpft am Donnerstag um den Einzug ins Halbfinale.

Mit dem Einzug ins Achtelfinale hatte Larissa Eifler ihr Soll eigentlich schon voll erfüllt. Obwohl nach der Vor-Qualifikation am Sonntag nur auf Rang 57 gelistet, marschierte die 23-Jährige förmlich durchs Turnier: Zum Start in die Direktausscheidung fegte sie die Ungarin Liza Pusztai, 2019 in Düsseldorf immerhin Vize-Europameisterin mit der Mannschaft, mit 15:10 aus dem Cairo Stadium Indoor Halls Complex. In der nächste Runde bezwang die U23-Europameisterin eine mit dem wunderschönen Namen Bhavani Devi Chadalavada Anandha Sundhararaman (25.) gesegnete Inderin mit 15:12. Im Achtelfinale wusste sie sich mit 15:10 gegen die Französin Sara Balzer (9.) zu behaupten. Die Elsässerin hatte mit der Équipe Tricolore 2021 in Tokio Olympiasilber eingebracht, in diesem Jahr wurde sie in Antalya mit der Mannschaft Europameisterin und sicherte sich im Einzel Bronze.

In der Runde der letzten Acht kam es sogar noch dicker, wartete dort doch die an eins gesetzte Japanerin Misaki Emura. Dass sie der haushohen Favoritin nach großen Fight mit 10:15 unterlag, war für Bundestrainer Dan Costache gar kein Problem. „Sie hat nicht viel falsch gemacht. Hie und da die richtige Entscheidung getroffen, vielleicht wäre dann ... Aber nein. Es gibt nichts auszusetzen. Die Japanerin gehört zur absoluten Weltklasse und war einfach richtig stark.“ Mit dem Viertelfinale und Rang acht bei der WM sah er eine Saison „mit überragenden Ergebnissen“ gekrönt. Sensationell, was Larissa nicht nur hier in Ägypten geleistet hat. Respekt!“

Info Und so geht es in Kairo mit dem Säbel weiter Männer Die deutschen Säbelfechter treffen am Donnerstag im Viertelfinale des Teamwettbewerbs auf die starken Chinesen. Frauen Larissa Eifler, Léa Krüger (beide Dormagen), Lisa Gette und Julika Funke (beide FC Würth Künzelsau) sind am Freitag im Mannschaftswettbewerb gefordert. Würden sie mit dem Einzug ins Viertelfinale überraschen, ginge es am Samstag weiter.

Für ihre sogar erst 21 Jahre alten Teamkolleginnen Lisa Gette und Julika Funke (beide FC Würth Künzelsau) war nicht ganz unerwartet schon im 64er-Tableau Schluss: Funke unterlag Misaki Emura nach keckem Beginn (5:2-Vorsprung) mit 8:15 und schloss die WM damit auf Platz 64 ab, Gette unterlag der Koreanerin Sooyeon Choi (6.) mit 12:15, was sie insgesamt auf den 59. Rang brachte.

Im Mannschaftswettbewerb erfüllte die deutschen Säbelfechter ihre Pflicht. Nach dem lockeren und souveränen 45:28-Erfolg zum Auftakt über die in Kairo an Position 29 aufgeführten Usbeken tat sich die Nummer vier der Weltrangliste gegen Kanada (13) jedoch zunächst schwer. „Wir haben schwach angefangen“, stellte Bundestrainer Vilmos Szabo mit Blick auf das von Frederic Kindler deutlich mit 1:5 verlorene Gefecht gegen Shaul Gordon fest. Zu allem Übel verletzte sich der Eislinger und musste ausgewechselt werden. Lorenz Kempf machte seine Sache freilich gut. Die Bestnote gab der Coach aber Raoul Bonah, der sowohl Fares Arfa (10:1) als auch Shaul Gordon (5:2) und Francois Cauchon (5:2) in die Schranken wies. „Er hat sehr gut gefochten“, sagte Szabo. Vor dem neunten Duell lag die nun ausschließlich aus Athleten des TSV Bayer Dormagen bestehende Mannschaft des DFB mit 40:32 vorne. Matyas Szabo, der im Einzelwettbewerb als Elfter mit Abstand bester Deutscher gewesen war – seine drei Teamkollegen scheiterten beim WM-Debüt alle schon in der Runde der letzte 64 –, machte mit seinem 5:4-Sieg über Shaul Gordon dann alles klar.